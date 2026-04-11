Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"

Marciano Vink
Marciano Vink

Marciano Vink heeft zich positief uitgelaten over het optreden van Wout Weghorst tijdens het Eredivisie-duel tussen Ajax en Heracles Almelo. De spits, die vaak kritiek krijgt op zijn spel met de bal, wist dit keer juist op dat vlak te overtuigen.

Ajax stond bij rust al op een comfortabele 0-2 voorsprong dankzij treffers van Mika Godts en Steven Berghuis, maar volgens Vink viel vooral de bijdrage van Weghorst op. "Ik vind Weghorst echt heel goed spelen", stelt de analist. "We hebben best wel veel kritiek op hem over het voetballende gedeelte, maar zijn kaatsjes zijn gewoon heel goed. Hij heeft een 91 procent passnauwkeurigheid en vijf kansen gecreëerd. Eigenlijk alles wat hij doet, doet hij bewust en goed."

De analist zag een andere kant van de Oranje-international dan gebruikelijk. "Het zijn allemaal kaatsjes die we dit seizoen van Weghorst nog niet hebben gezien", vervolgt een verbaasde Vink. "Meedoen, meevoetballen, doorbewegen, weer aanspeelbaar zijn. Waar het best wel druk is heeft hij constant overzicht. Hij doet het écht prima. Hij was ook bij de goal betrokken."

Volgens Vink vervulde Weghorst daarmee precies de rol die van een spits verwacht wordt. "Hij is het aanspeelpunt zoals je dat graag wil zien", legt hij uit. "Hij is gewoon heel nauwkeurig. Alles wat hij aflegt, legt hij met gevoel af. Dat is iets wat niet bij Weghorst past in mijn hoofd. Misschien ook mede door Heracles, maar wat hij doet is echt geweldig."

Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man

