Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"
Marciano Vink begrijpt goed dat Ajax het contract van Dies Janse heeft opengebroken en verlengd. De twintigjarige verdediger ligt nu tot medio 2030 vast in Amsterdam en heeft volgens de ESPN-analist tijdens zijn verhuurperiode bij FC Groningen belangrijke stappen gezet.
Vink ziet dat Janse stabieler is geworden, al zijn er volgens hem nog genoeg verbeterpunten. "Ik blijf nog steeds zeggen dat zijn eerste startmeters beter moeten, met name als hij in grote ruimtes moet verdedigen", vertelt hij bij Voetbalpraat. "Tegen snelle en behendige spelers heeft hij nog weleens moeite, maar ook dat leer je."
De analist verwacht dat Janse zich de komende jaren verder kan ontwikkelen en maakt daarbij een opvallende vergelijking met Sven Botman. "Ik zie nog steeds een soort Sven Botman in hem. Kijk waar hij speelt en wat voor een carrière hij gehad heeft, en hij heeft niet eens Ajax 1 gehaald. Janse loopt wat dat betreft een beetje voor op hem."
Vink denkt dat Janse bij Ajax bovendien voldoende ervaren spelers om zich heen heeft van wie hij kan leren. "Elke dag trainen met die gasten en kijken naar Kehrer en kijken naar Blind; daar moet je gewoon veel beter van worden", legt hij uit.
Dat Ajax de verdediger nu voor langere tijd heeft vastgelegd, kan dan ook op goedkeuring van Vink rekenen. "Ik denk dat het een hele verstandige keuze is van Ajax."
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