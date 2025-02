Vink: "Er zijn talenten die een bepaalde voorkeur genieten "

Skye Vink maakte maandagavond zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Als invaller bij Jong Ajax hielp hij zijn team met een 3-2 overwinning op Excelsior. Zijn vader, Marciano Vink, besprak dinsdagavond in Voetbalpraat de toekomstperspectieven van zijn zoon.

Hard werken loont, oordeelt Marciano over de winnende goal van Vink junior. "Daar was 'ie heel blij mee. Die kwam echt uit zijn tenen", doelt hij op het feit dat het 'allemaal even anders gelopen is'. "Dat heeft bepaalde redenen. Die ga ik hier niet allemaal op tafel gooien, maar het is gewoon erg druk in het jong-team. Dat is niet alleen bij Ajax."

Daarbij wijst de analist naar de visie van de club. "Er zijn nu eenmaal jongens die van het eerste terugkomen er er zijn talenten, zoals ze dat tegenwoordig bij Ajax noemen, die een bepaalde voorkeur genieten of gepusht worden. Dat merk je op dit moment heel erg. Of dat goed is, zal de toekomst uitwijzen", aldus Vink tot besluit.