Vink geeft advies: "Ajax moet daar echt nog een speler halen"

Ajax moet zich deze transferzomer nog versterken met een controlerende middenvelder, vindt ESPN-analist Marciano Vink. In Voetbalpraat legt hij uit waarom het onverstandig is om volledig te vertrouwen op de jonge Jorthy Mokio.

"In Mokio zie je een jongen met ontzettend veel talent en kwaliteiten", begint Vink. "Maar je kunt niet verwachten dat een zeventienjarige de controleur wordt in een Ajax-team dat nog zoekende is om druk vooruit te zetten." Volgens de analist heeft Mokio het goed gedaan tegen Union Sint-Gillis, maar is dat te mager als basis voor een heel seizoen inclusief Champions League.

Vink wijst ook op het gemis van Jordan Henderson, die naar Brentford vertrok. "Je mist nu een leider op het middenveld", zegt hij. "Je kunt Klaassen daar neerzetten, maar dat is ook geen echte controleur. Ajax moet echt een ‘zes’ halen deze zomer."