Vink geeft Ajax gratis advies: "Hij is daar veel geschikter voor"

Van Polen vertelt in Voetbalpraat op ESPN dat hij schrok van Itakura’s optreden tegen Qarabag. "Ik vond Itakura vandaag echt heel matig. Hij stapte echt heel raar in, bij dat eerste tegendoelpunt. Daarna had hij nog een miscommunicatie met Jaros. Het was echt dramatisch." Vink probeert de situatie te duiden en ziet vooral problemen in balbezit. "Dat heeft ook wel te maken met de positie waar hij nu staat, met name in balbezit. Hij ziet niet waar de ruimte ligt en geeft niet zo snel een steekbal tussen de linies. Ik denk ook niet dat hij dat gaat krijgen."

Daarom komt Vink met een suggestie richting interim-trainer Fred Grim. "Ik denk dat Youri Baas daar veel geschikter voor is. Itakura hoort in de laatste lijn te spelen", aldus de voormalig profvoetballer.