Vink geniet van Ajacied: "Daar is hij wel echt opgelucht mee"

Volgens de analyticus was de pass van Steven Berghuis naar Godts een typische "Berghuis-special". Na 17 minuten spelen bracht Berghuis zijn team op voorsprong met een perfecte pass op maat voor de diep sprintende Godts.

Vink reageerde op de assist van Berghuis bij ESPN: "De assist van Berghuis in de loop… Daar is hij wel echt opgelucht en blij mee." De routinier heeft de laatste tijd wat last gehad van een mindere periode, maar dit moment lijkt zijn zelfvertrouwen te herstellen. "Hij heeft de laatste weken een periode achter de rug dat het wat minder ging, maar dit is wel de Berghuis-special."

Met deze assist bereikte Berghuis een indrukwekkende statistiek. Hij passeerde Dirk Kuijt op de lijst van gecombineerde doelpunten en assists in de Eredivisie van de 21ste eeuw. Met 206 punten staat Berghuis nu alleen achter Dusan Tadic (254) en Luuk de Jong (271) in deze ranglijst.