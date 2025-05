Vink geschrokken van Ajax: "Met hen kan je nooit je wil opleggen"

"NEC heeft het gewoon heel goed gedaan", vertelde Vink bij ESPN. "Sparta heeft twee weken geleden al laten zien hoe kwetsbaar Ajax in de omschakeling is. NEC heeft goed verdedigd vandaag. We krijgen nu vragen van de fans, die het niet begrijpen. Ze hebben gekeken naar een team dat probeerde, maar niet de honger en gretigheid had."

De oud-Ajacied heeft niet heel veel vertrouwen in de titelkansen van Ajax. "Deze wedstrijd was gewoon slecht. Ik weet niet of het vertrouwen weg is. Ze weten ook dat ze nog voor staan. Maar PSV is op jacht, die winnen nu de wedstrijden. Ajax heeft het al vier wedstrijden lastig."

"Met Daniele Rugani en Josip Sutalo achterin, kan je ook nooit je wil aan de tegenstander opleggen", meent Vink. "Dat zie je vandaag ook, je komt niet aan opbouwen toe. Je kan nooit dominant zijn. Ajax wil wel, maar mist een bepaalde gretigheid. Het was gezapig heen en weer spelen. Zoek eens wat diepte, loop eens diep", reageerde Vink vol ongeloof.

"Of het spanning is? Dat weet ik niet", sloot Vink af. "Ik denk gewoon dat dit het spel is wat ze al voor de winterstop vaak vertoonden. De lijn is doorgetrokken. Toen viel het kwartje vaak goed. De wissels vielen goed en er werd wat omgedraaid. Maar nee, deze wedstrijd was gewoon slecht."