Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"

Marciano Vink is vol lof over het seizoen van FC Groningen. De voormalig profvoetballer, die zelf onder andere bij Ajax en PSV speelde, ziet dat er veel talentvolle spelers lopen in de ploeg van trainer Dick Lukkien.

"Bizar", begint hij. "In de geschiedenis van Jong Oranje is het altijd Ajax, AZ, Feyenoord, PSV: de grote clubs die hofleverancier waren. Nu is het gewoon Groningen. Je ziet het ook aan het spel van Groningen, het is eigenlijk best wel een genot om naar ze te kijken. Ondanks dat ze een periode niet wisten te winnen, zijn die gasten eigenlijk constant gebleven", vertelt Vink.

"Want Thom van Bergen maakt zijn doelpuntjes. Niet makkelijk, het is niet een klassieke spits die er twintig of vijfentwintig in gaat schieten, maar het is er wel eentje die vol gas geeft", vervolgt hij enthousiast. "Dan heb je Tygo Land, die door de blessure van Stije Resink zijn plek heeft veroverd en afgelopen zondag tegen AZ deed hij het echt hartstikke goed tegenover Smit, in een direct EK O19-kampioensduel", blikt Vink terug.

"Schreuders speelt niet altijd bij Reiziger, maar die valt wel vaak in als er nood aan de man is. Dan moet er meer energie in", legt hij uit. "Die jongens van FC Groningen, nu ook met Dies Janse erbij: die leveren wel extra energie en dat kan Nederland wel gebruiken. Dat zal je tegen die Noren ook echt nodig hebben", voorspelt Vink, die wel snapt dat Ajax-middenvelder Sean Steur nog niet bij de selectie van Jong Oranje zit.

"Als je kijkt dat je op die positie Gjivai Zechiël, Ezechiel Banzuzi en Tygo Land hebt, die toch ook gewoon het EK Onder 19 met Nederland gewonnen heeft, vind ik dat Land wel een voorkeur boven Steur moet hebben", reageert hij. "Ik vind Land een hele mooie, talentvolle speler die bij PSV niet de kans kreeg. Omdat PSV, net als bij Ajax onder Marc Overmars toen, een bepaald doel heeft en dat is Champions League-niveau. Daar passen Babadi en Land op dat moment niet in."