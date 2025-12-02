Vink is overtuigd van Ajacied: "Voor mij de man van de wedstrijd"

"Hij was voor mij de man van de wedstrijd", begint Vink. "Jaros pakte in de eerste helft een aantal ballen, ook eentje met zijn hoofd. Dat was die kans van Thom van Bergen, toen FC Groningen echt de voorsprong had moeten pakken."

De analist prijst ook de manier waarop Jaros zichzelf in moeilijke situaties presenteerde. "Hij maakte zichzelf een aantal keer erg groot", vervolgt Vink. "In de tweede helft met die afstandsschoten... Daar staat een keeper voor." Jaros eindigde de wedstrijd met zeven reddingen; zijn collega Etienne Vaessen hoefde aan Groningse zijde slechts drie keer in te grijpen.

Ook trainer Fred Grim is tevreden over de prestatie van zijn doelman, al ziet hij tegelijkertijd ruimte voor verbetering. "Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld, maar aan de andere kant hebben we ook verbeterpunten gezien. We geven een aantal kansen weg, ondanks dat we compact stonden. Er was altijd wel iets van druk, dus dan komen we op die manier ook een keer beter weg."