Vink kritisch op Ajax: "Wie heeft hem een extra contract gegeven?"

Marciano Vink heeft zich bij De Eretribune van ESPN kritisch uitgelaten over de interne gang van zaken bij Ajax. Volgens de analist ontbreekt het bij de Amsterdamse club aan structuur, duidelijkheid en leiderschap. Vink stelt dat niemand echt verantwoording aflegt.

"Wie heeft uiteindelijk de juiste poppetjes niet neergezet voor het spel dat je wilt spelen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie heeft de rechtsback gehaald, wie heeft Berghuis een extra contract gegeven?" vraagt Vink zich hardop af. "Het antwoord op die vragen blijft al véél te lang uit", klinkt hij kritisch.

Daarnaast vindt Vink dat Ajax realistischer naar zichzelf moet kijken. "Het gaat erom dat de lat lager gelegd moet worden", stelt hij. "Klaassen heeft dat na de verliespartijen in de Champions League (0-2 tegen Inter en 4-0 tegen Marseille red.) al duidelijk aangegeven." De oud-Ajacied besluit met een sneer richting het huidige technisch beleid: "Wat doet een Directeur Voetbal precies? Ik vraag me echt af wie wat doet", doelt Vink op Marijn Beuker en Alex Kroes.