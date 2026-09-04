Vink kritisch op oude Ajax-koers: "Dat soort gekke dingen..."

Marciano Vink heeft stevige vraagtekens bij de manier waarop Ajax vorig seizoen met talenten omging. Volgens de ESPN-analist werd vanuit de toenmalige clubleiding nadrukkelijk aangestuurd op het gebruiken van jeugdspelers, mede om goodwill te kweken bij de achterban.

Karim El Ahmadi ziet juist voordelen in de huidige samenstelling van de Ajax-selectie. De Amsterdammers haalden deze zomer meerdere ervaren spelers binnen, waardoor jonge talenten volgens hem meer ondersteuning krijgen. "Het is voor jonge jongens misschien wel goed dat er wat ervaren spelers bij zijn gekomen. Als het dan een beetje gaat draaien, ga je als jonge jongen ook uitblinken", stelt El Ahmadi bij Voetbalpraat op ESPN. Volgens hem was de situatie vorig seizoen een stuk lastiger. "Vorig jaar moesten die jongens het maar uitzoeken. Het was bijvoorbeeld voor Sean Steur, Jorthy Mokio en Rayane Bounida gewoon veel moeilijker."

Vink haakt daarop in en stelt dat de vorige Ajax-leiding soms te ver doorschoot in het brengen van talenten. "Er werd destijds vanuit de leiding enorm gepusht om jonge spelers te gebruiken om goodwill te kweken bij het publiek." Daarbij haalt hij Pharell Nash aan als voorbeeld. "Nash, met alle respect, had twintig minuten in Jong Ajax gespeeld en een matige Future Cup achter de rug en maakte daarna zijn debuut in de Champions League. Even serieus, weet je. Dat soort gekke dingen..."