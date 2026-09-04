Vink kritisch op oude Ajax-koers: "Dat soort gekke dingen..."
Marciano Vink heeft stevige vraagtekens bij de manier waarop Ajax vorig seizoen met talenten omging. Volgens de ESPN-analist werd vanuit de toenmalige clubleiding nadrukkelijk aangestuurd op het gebruiken van jeugdspelers, mede om goodwill te kweken bij de achterban.
Karim El Ahmadi ziet juist voordelen in de huidige samenstelling van de Ajax-selectie. De Amsterdammers haalden deze zomer meerdere ervaren spelers binnen, waardoor jonge talenten volgens hem meer ondersteuning krijgen. "Het is voor jonge jongens misschien wel goed dat er wat ervaren spelers bij zijn gekomen. Als het dan een beetje gaat draaien, ga je als jonge jongen ook uitblinken", stelt El Ahmadi bij Voetbalpraat op ESPN.
Volgens hem was de situatie vorig seizoen een stuk lastiger. "Vorig jaar moesten die jongens het maar uitzoeken. Het was bijvoorbeeld voor Sean Steur, Jorthy Mokio en Rayane Bounida gewoon veel moeilijker."
Vink haakt daarop in en stelt dat de vorige Ajax-leiding soms te ver doorschoot in het brengen van talenten. "Er werd destijds vanuit de leiding enorm gepusht om jonge spelers te gebruiken om goodwill te kweken bij het publiek."
Daarbij haalt hij Pharell Nash aan als voorbeeld. "Nash, met alle respect, had twintig minuten in Jong Ajax gespeeld en een matige Future Cup achter de rug en maakte daarna zijn debuut in de Champions League. Even serieus, weet je. Dat soort gekke dingen..."
Vink benadrukt dat hij wel degelijk vertrouwen heeft in de kwaliteiten van de achttienjarige buitenspeler. "Kijk, Nash is een hartstikke goede voetballer, maar heeft gewoon tijd nodig."
Volgens de analist kunnen talenten als Abdellah Ouazane, Dies Janse en Mokio juist profiteren van de ervaren spelers die Ajax nu in de selectie heeft. "Het werd allemaal gepusht door de toenmalige leidinggevenden om er een jeugdspeler in te zetten. Als je Abdellah Ouazane, Dies Janse en Mokio de minuten geeft die ze nodig hebben, dan komen ze veel verder door de ervaren spelers die er nu naast staan."
Míchel lyrisch over Ajax-aanwinst: "Speler van wereldklasse"
Cruijff legt Ajax-project uit: "Maandag landen, dinsdag staan"
Vink kritisch op oude Ajax-koers: "Dat soort gekke dingen..."
Driessen over Jong Ajax: "Als hij tenminste niet hoeft te wijken"
Hans Kraay Jr. lyrisch over Ajacied: "Alles is mooi aan hem"
Boulahrouz over topper met PSV: "Daar kan Ajax schade aanrichten"
Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"
Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"
PSV voegt door Ajax opgeleid jeugdinternational toe aan selectie
'Streuer wijst naar Ajacieden': "Is anders niet te betalen"
Transfervrije Mitchell Dijks niet topfit: "Ik was 104 kilo"
Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"
"Door zijn komst is Berghuis bij Ajax weer helemaal opgeleefd"
El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"
"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"
'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'
'Deze clubs kunnen nu nog spelers gaan wegkapen bij Ajax'
Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"
Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"
'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'
Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"
Kieft voorspelt: "Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten"
Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt
Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"
Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"
Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"
'Ajax neemt opnieuw afscheid: contract talent per direct ontbonden'
Ajax liet opvallende comeback lopen: "Hij wilde wel terugkomen"
Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"
Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"