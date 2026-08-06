Vink laat er geen gras over groeien: "Heb Ajax als titelfavoriet"
Marciano Vink is onder de indruk van de ontwikkeling die Ajax onder Míchel doormaakt. De ESPN-analist ziet meer duidelijkheid, intensiteit en meerdere spelers opbloeien, waardoor hij de Amsterdammers zelfs als favoriet voor de landstitel bestempelt.
"Ik heb ze als titelfavoriet", zo vertelt hij in Voetbalpraat. Volgens Vink is de invloed van de nieuwe trainer al duidelijk zichtbaar. "Zoals ik ze bezig zie, Míchel de wedstrijden zie aanvliegen en de spelers hoor is er veel duidelijkheid en een bepaalde intensiteit. Als ik kijk naar de spelers, en Tolu als voorbeeld neem, is er meer power. Er gebeurt een hoop. Ik zie hoeveel kansen Ouazane krijgt om zich te bewijzen, ik zie Berghuis weer Berghuis worden. Dat vind ik een graadmeter."
Toch heeft Vink ook nog een vraagteken bij de huidige selectie. Hij begrijpt niet waarom Youri Baas voorlopig buiten de basis lijkt te vallen. "Het kan niet zo zijn dat hij, die de afgelopen seizoenen als één van de weinigen overeind bleef en Ajax van achteruit constant bij de hand nam, in een keer op een zijspoor zit. Dat zou ik raar vinden."
Volgens Ajax-watcher Thijs Zwagerman heeft dat onder meer te maken met de blessureperiode van Baas en de keuzes van Míchel. "Bouwman krijgt als rechtsbenige verdediger de voorkeur. Baas is ook heel veel geblesseerd geweest in de voorbereiding. Op de eerste training mét Blind maakte Míchel gelijk het koppeltje met Dies Janse. Qua profielen zou dat een logische match zijn, omdat Janse meer de mandekker is."
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