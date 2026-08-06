Vink laat er geen gras over groeien: "Heb Ajax als titelfavoriet"

"Ik heb ze als titelfavoriet", zo vertelt hij in Voetbalpraat. Volgens Vink is de invloed van de nieuwe trainer al duidelijk zichtbaar. "Zoals ik ze bezig zie, Míchel de wedstrijden zie aanvliegen en de spelers hoor is er veel duidelijkheid en een bepaalde intensiteit. Als ik kijk naar de spelers, en Tolu als voorbeeld neem, is er meer power. Er gebeurt een hoop. Ik zie hoeveel kansen Ouazane krijgt om zich te bewijzen, ik zie Berghuis weer Berghuis worden. Dat vind ik een graadmeter."

Toch heeft Vink ook nog een vraagteken bij de huidige selectie. Hij begrijpt niet waarom Youri Baas voorlopig buiten de basis lijkt te vallen. "Het kan niet zo zijn dat hij, die de afgelopen seizoenen als één van de weinigen overeind bleef en Ajax van achteruit constant bij de hand nam, in een keer op een zijspoor zit. Dat zou ik raar vinden."