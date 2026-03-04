Vink legt vinger op zere plek bij Ajax: "Dat vind ik kwalijk"

"Je zou bij het echte Ajax, waar het echt ergens om gaat, verwachten dat daar een beslissing wordt genomen", zegt Vink in het ESPN-programma Dit was het Weekend. "Bij veel clubs in de situatie waarin Ajax en Feyenoord verkeren, is het negen van de tien keer zo dat er iets gebeurt als het nodig is. Wil je tweede worden en daarnaartoe cruisen, dan moet er wel een goed gesprek komen."

De analist wijst naar de periode onder John Heitinga. "Grim is interim en heeft ten opzichte van Heitinga gezorgd voor iets meer stabiliteit door één poppetje, wat al uitgevonden was door Farioli. Regeer ging die opdracht vervullen. Alleen je hoopt dat het voetbal beter wordt."

Volgens Vink stokt de ontwikkeling van Ajax. "Ajax heeft steeds een goede helft gespeeld en dan hoop je dat je op een gegeven moment sterker wordt en het niet meer 55, maar 70 minuten worden. Maar het worden eerder vijf tot tien minuten dat ze goed spelen. Dat vind ik kwalijk. Of dat aan de trainer ligt? De spelers zijn niet veranderd, dus dan moet het wel liggen in de overdracht van wat je wilt naar de spelers. Daar gaat ergens iets fout."