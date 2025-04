Vink licht uitblinker uit: "eeft een enorme impact op dit elftal"

Marciano Vink is onder de indruk van Wout Weghorst. De spits kwam in het veld voor Brian Brobbey en liet zich gelden.

"Hij heeft een enorme impact op dit elftal", vindt de oud-middenvelder bij ESPN. "Er gebeurt iets. De hele dynamiek verandert. Hij is echt aanwezig." Brian Brobbey imponeerde minder. "Sparta kon begin tweede helft frank en vrij voetballen, ze hadden de overhand." In de 53ste minuut kwam Weghorst erin. "Wat hij doet, is wel echt bijzonder."

Weghorst zorgde voor meerdere grote kansen. "Hij heeft een aantal keer de lat geraakt volgens mij. Hij heeft gewoon goed gespeeld, als aanspeelpunt in de bal gekomen. Weghorst probeerde voorin oorlog te maken. Daardoor moet Mike Eerdhuijzen ook meer op zijn tellen passen, want die hoefde eigenlijk alleen maar tegen Brobbey aan te hangen."