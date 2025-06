Vink looft Ajacied: "Ging bij Jong Oranje nooit door de ondergrens"

"Roefs kan echt terugkijken op een goed toernooi", zo vertelt Vink over de Jong Oranje-doelman in gesprek met ESPN. "Rav van den Berg ook en als hij zich verder ontwikkelt, zou het kunnen. Hato is het natuurlijk al en Maatsen heeft al meerdere keren laten zien bij het grote Oranje mee te kunnen."

Vink is ook positief over Ruben van Bommel en Kenneth Taylor. "Van Bommel zou ook aan de linkerkant terecht kunnen komen eventueel, als hij zich verder ontwikkelt. Taylor ging dit toernooi nooit door de ondergrens." Vink geeft ook zijn mening over Luciano Valente. "Hij speelde een paar wedstrijden wel goed, maar ook een paar niet goed genoeg. Er zitten zeker positieve dingen in dit elftal, maar er zijn ook spelers die huiswerk meekrijgen over wat er gevraagd wordt op zo'n toernooi", aldus Marciano Vink.