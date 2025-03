Vink lovend en kritisch over Ajacied: "Het zal wel bij hem horen"

In de eerste helft van Almere City – Ajax heeft Matheus Lima Magalhães opnieuw een sterke indruk gemaakt op analist Marciano Vink. De Braziliaanse doelman vervangt de licht geblesseerde Remko Pasveer en presteert uitstekend. Toch zijn er momenten waarop Vink zich afvraagt of Matheus niet iets te risicovol speelt.

"Hij had weer een paar momentjes, dat je denkt: waarom kap je daar een speler uit?", zegt Vink bij ESPN. "Het zal wel bij hem horen. De beste man heeft het vorige week laten zien en doet het nu weer. Voor een keeper is het natuurlijk handig om een speler uit te kunnen kappen. Maar het staat 1-0 en Ajax gaat voor de drie punten. Af en toe denk je dan wel: oeps, niet doen."

Desondanks is Vink erg te spreken over de jonge keeper. "Hij heeft een fantastische uittrap en staat te keepen zoals je van een keeper mag verwachten. Hij doet het gewoon hartstikke goed." Vink benadrukt dat Matheus ondanks de risicovolle acties altijd betrouwbaar blijft in zijn keepen.

Kort na de rust ging Matheus in de fout, maar het had geen fatale gevolgen. De doelman kwam ver uit zijn doel, maar had daar niets te zoeken. Het afstandsschot van Thomas Robinet belandde gelukkig voor Matheus op de lat, wat zijn fout uiteindelijk onschadelijk maakte.