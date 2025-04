Vink lovend over Ajacied: "Hij is echt een goede voetballer"

Marciano Vink is lovend het spel van Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan. De 22-jarige Turk mocht in het duel met Willem II (1-2) in de basis starten en deed dat goed.

"Kaplan is écht een goede voetballer", steekt Vink van wal. "Ik denk dat als hij bij wijs van spreken in de jeugd van Ajax had gespeeld, dan hadden ze gezegd, je bent een te goede voetballer om achterin te staan. Hij speelde vandaag best gefocust. Dat is natuurlijk een beetje het probleem bij hem, dat hij af en toe een foutje heeft en soms dingen moet corrigeren, omdat hij het verkeerd inschat. Maar vandaag was hij echt gefocust en als hij gefocust is heeft hij iets extra's. Dat vind ik mooi bij hem."

Vink meent dat Kaplan niet onder doet voor diens concurrenten. "Dan heb je een Italiaanse trainer die houdt van jongens als Rugani (Daniele, red.) en dan heb je een Kaplan die lekker wil voetballen. En Baas heeft het de eerste zes, zeven wedstrijden natuurlijk fantastish gedaan. Die is naar Sutalo (Josip, red.) toegegroeid en dat is een beetje een koppeltje geworden, terwijl Kaplan minstens even goed is."