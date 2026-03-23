Vink lovend over Ajacied: "Ik zag gretigheid, ballen afpakken…"

Marciano Vink was na De Klassieker positief over twee jonge Ajax-spelers: Sean Steur en Jorthy Mokio. Vooral Mokio maakte indruk op de analist. Beide spelers zijn pas achttien jaar en volgens Vink waren ze de afgelopen weken nog wisselvallig, mede door jeugdig gedrag.

"Wat ik de afgelopen weken als storend heb ervaren en irritant vond, is het jeugdige gedrag van Mokio en Steur", begint de analist van ESPN bij Dit was het Weekend.

Tegen Feyenoord zag Vink echter een heel andere houding bij de twee talenten. Hij vond dat ze in een defensief spelend Ajax juist volwassen speelden en zich goed aan hun taken hielden. "Ik vond die twee, in een verdedigend gesloten Ajax, best wel volwassen voetballen. In de zin van: geen briljante acties, maar ook geen rare en gekke dingen. Volgens mij waren ze best taakbewust. Ze deden de dingen die een trainer van je verwacht."

Hoewel Steur scoorde met een mooi schot, viel Mokio volgens Vink het meest op door zijn spel zonder bal en zijn verdedigende werk. "Ik zag gretigheid, ballen afpakken… Hij stond voor de verdediging, las verticale passes heel goed, zat er kort bij en had een bepaalde felheid, een die hij ook had toen hij zijn debuut maakte. Hij zat overal tussen."

Volgens de statistieken had Mokio in De Kuip ook de meeste balveroveringen van alle Ajax-spelers, wat Vink knap vindt voor zo’n jonge speler. "Voor een jongen van achttien zijn dat best oké cijfers", aldus Vink.