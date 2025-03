Vink lyrisch: "Hij speelt binnen twee jaar in de absolute top"

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Europa League met 4-1 van Eintracht Frankfurt en Marciano Vink was onder de indruk van de Duitse club. De analyticus zag een absolute uitblinker bij de nummer vier van de Bundesliga.

"Frankfurt is wel een club waar relatief jonge spelers een tussenstap maken. Die Ekitiké speelt binnen twee jaar ook in de absolute top. Die jongen heeft eigenlijk alles", sprak de voormalig profvoetballer bij VoetbalPraat. "Daar hebben ze al 21 miljoen voor betaald, toen ze Kolo Muani verkochten aan Paris Saint-Germain. Dan heb je wel wat geld over om een jong talent de ruimte te geven", constateert Vink.

"Je ziet aan alles aan de jongen dat hij met zijn negentien jaar (22, red.) veel verder is dan onze talenten die in Nederland rondlopen", vervolgt hij. "Of het nu die Doué is (van Paris Saint-Germain, red.) of een andere spelers, het lijkt alsof die Franse talenten allemaal ready zijn voor Europees voetbal. Ook in handelingssnelheid. Als je ziet hoe die Zaïre-Emery inviel... die jongen is ook negentien, die is international."