Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Vink maakt zich zorgen: "Ik houd mijn hart voor hem vast bij Ajax"

Cherine
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg begint zaterdag op de bank tegen PEC Zwolle, en Marciano Vink twijfelt of hij kan concurreren met een 'type-Weghorst'. De oud-international uit zijn zorgen over de concurrentiestrijd tussen Dolberg en Wout Weghorst.

"Ik was zo’n fan van hem. Hoelang is het geleden dat Ajax zo’n koelbloedige, technische spits had? Ik vond hem zo goed", vertelt Marciano Vink voor de camera van ESPN. "De periode daarna, met Huntelaar, was ook moeilijk."

"Dat ga je nu ook krijgen met Weghorst. Zo’n emotionele, hardwerkende spits die altijd wil spelen. Voor Dolberg, die vrij stil en introvert is, is dat moeilijk om tegen te concurreren. Ik houd mijn hart voor hem vast", vervolgt de ESPN-analist. 

"Ik hoop echt dat Dolberg die concurrentiestrijd kan winnen, want hij is zo'n mooie voetballer. Dat is ook goed voor Weghorst. Die kan dan meer de 'finisher' zijn. De rol waarin Farioli hem ook het liefst zag", aldus Vink.

