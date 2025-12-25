AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

Arthur
bron: Voetbalpraat

Marciano Vink boog zich bij Voetbalpraat over de vraag wie in de eerste seizoenshelft de rots in de branding van de Eredivisie is geweest, oftewel de beste verdediger. Voor Vink is de keuze duidelijk.

"Schouten zou ik nomineren. Hij is geen echte verdediger, maar dat maakt tegenwoordig niet meer uit. Itakura op het middenveld, Baas zie ik ook eigenlijk meer als een middenvelder dan achterin", zo stelt Vink.

"Maar als je ziet wat Schouten voor PSV op dit moment betekent, wat hij voetballend brengt... Tegenwoordig doet hij dat ook verdedigend, dat vind ik knap", besluit de oud-voetballer.

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
