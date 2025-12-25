Het laatste Ajax Nieuws
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
Marciano Vink boog zich bij Voetbalpraat over de vraag wie in de eerste seizoenshelft de rots in de branding van de Eredivisie is geweest, oftewel de beste verdediger. Voor Vink is de keuze duidelijk.
"Schouten zou ik nomineren. Hij is geen echte verdediger, maar dat maakt tegenwoordig niet meer uit. Itakura op het middenveld, Baas zie ik ook eigenlijk meer als een middenvelder dan achterin", zo stelt Vink.
"Maar als je ziet wat Schouten voor PSV op dit moment betekent, wat hij voetballend brengt... Tegenwoordig doet hij dat ook verdedigend, dat vind ik knap", besluit de oud-voetballer.
