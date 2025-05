Vink noemt twee Ajax-uitblinkers: "Hij is onmisbaar geweest"

"Hij staat symbool voor die wederopstanding. Ik vind dat ongelofelijk knap", sprak Luijckx bij het programma 'Voetbalpraat' op ESPN. "Zeker als je zo jong bent en je krijgt zo veel over je heen. En je weet dat mentaal en tactisch om te draaien, dat vind ik symbolisch. Hij heeft aangetoond dat hij een leidersrol kan hebben bij Ajax. Hij is klaar voor de volgende stap bij Ajax, maar dit soort jongens zijn moeilijk te behouden. Dat is zonde", beseft hij.

Marciano Vink vult hem aan. "Ik ben het met Kees eens. En, ik had het nooit gedacht, maar Weghorst is voor dit Ajax onmisbaar geweest", constateert hij. "Wat hij aan punten binnengeharkt heeft. Maar als ik er een mag kiezen is dat Taylor. Dit seizoen is hij helemaal in zijn element", besluit Vink. Kees Kwakman wijst ook nog een andere uitblinker aan. "Ik wil Sutalo ook nog wel even noemen. Ook hij heeft, net als heel Ajax, een wederopstanding doorgemaakt."