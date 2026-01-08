HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Vink onthult ideale Ajax-opstelling: "Dus geen Sutalo en Itakura"

Niek
Marciano Vink in het Philips Stadion
Marciano Vink in het Philips Stadion Foto: © BSR Agency

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar en Marciano Vink is benieuwd naar de opstelling van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer hoopt dat trainer Fred Grim kiest voor de volgende elf spelers. 

"Jaros, Wijndal, Baas, Bouwman, Rosa. Dus geen Sutalo en Itakura", begint hij in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Regeer, Taylor, Klaassen, Gloukh, Godts en Dolberg. Eigenlijk zoals ze zijn geëindigd. Het is niet de formule, maar er was meer duidelijkheid en het was simpeler", aldus Vink. 

"Regeer heeft nu te horen gekregen dat hij in de laatste lijn mag en moet terugtrekken", legt hij uit. "Het is niet meer volle bak naar voren drukken, waarbij iedereen als een kip zonder kop aan het rennen was. Het is vrij duidelijk en compact. Het ziet er soms niet uit, maar uiteindelijk is het een beetje Farioli-achtig en de resultaten zijn er", aldus Vink, die op het middenveld dus (nog) geen plaats heeft ingeruimd voor de Ajax-talenten Mokio, Steur en Bounida. 

"Volgens mij kan een speler als Mokio uiteindelijk elders beter tot zijn recht komen", constateert hij. "Ik denk dat dat ze het er allemaal over eens zijn dat Mokio eigenlijk in de laatste lijn moet gaan spelen. Hij heeft niet het vermogen om om zich heen te kijken en dingen van tevoren in te schatten. ls het op het middenveld een klein beetje drukker wordt, is het gebleken dat zijn awareness onvoldoende is. Regeer is daarin iets meer ervaren", vervolgt Vink realistisch.

"Hij is daar iets rustiger in. Het inzakken in de laatste lijn vergt ook een beetje gevoel. Ik denk dat Mokio daarin tekortschiet", stelt hij. "Steur vind ik een fantastische voetballer, alleen daar moet nog body op komen en iets van ervaring bijkomen. Alleen Taylor (die mogelijk nog wel een transfer naar Lazio Roma maakt in januari, red.) ga ik echt niet inruilen voor Steur. Taylor staat daar voor mij nog boven en Gloukh ook boven Bounida", besluit Vink. 

