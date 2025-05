Vink op de bres: "Geef ze gewoon een kans voor je het afschiet"

Heitinga en Keizer waren in het verleden al even hoofdtrainer van Ajax, maar dat werd in beide gevallen geen groot succes. Vink vindt niet dat er naar het verleden gekeken moet worden. "Allebei hebben ze een kans gehad, maar een echte kans is als je jouw team hebt, met jouw gedachte. Dat je een hele voorbereiding mag draaien. Dat vind ik een echte kans", stelt hij in ESPN.

Heitinga nam het halverwege het seizoen over van Alfred Schreuder en Keizer kende een verschrikkelijke start met het incident met Abdelhak Nouri. "Het was een gebroken man. De hele club en spelersgroep op dat moment…Hoe hij dat gemanaged heeft, dat was bizar knap", oordeelt Vink. "Voordat je al een bepaalde mening hebt, iets in het verleden waar we niet over kunnen oordelen hoe dat tot stand kwam bij die twee, geef ze gewoon een kans."

Vink wil rustig afwachten of het een succes wordt of niet. "Misschien zijn ze wel complementair aan elkaar. Misschien is Keizer wel een voetbalfreak. Je weet het niet", benadrukt de voormalig profvoetballer. "Als het na een jaar niet goed is, dan scheiden de wegen weer. Ik ben van mening: geef het een kans voordat je het afschiet."