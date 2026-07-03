Vink optimistisch: "Dat hij weg is, is een groot goed voor Ajax"
Marciano Vink en Karim El Ahmadi hebben vertrouwen in de toekomst van Ajax. De voormalig profvoetballers zien dat technisch directeur Jordi Cruijff harde, maar duidelijke beslissingen durft te nemen bij de club uit Amsterdam.
"Hij heeft denk ik goed geïnventariseerd wat de problemen zijn", liet Vink weten in het programma WK Praat op ESPN. "Hij hoorde geluiden van jeugdtrainers en heeft de pleister heel hard losgetrokken en weggegooid. Dat was ook écht nodig. Ajax is inderdaad groter dan Cruijff, maar er is wel iemand die de beslissingen moet nemen", benadrukt Vink, die zich vervolgens kritisch toont over Alex Kroes en Marijn Beuker.
"Er waren een 'TD' en een directeur voetbal die beiden nauwelijks ervaring hadden", blikt hij terug. "De 'TD' had ervaring bij Go Ahead Eagles en Beuker werd door Van Gaal benoemd tot directeur voetbal en is daar neergezet. Hij heeft eigenlijk geen enkel cv en hij is dan degene die de boel bij Ajax gaat bepalen. Dat kan natuurlijk nooit. Dat hij er nog zo lang gezeten heeft, vind ik echt bizar. Dat hij weg is, is een groot goed voor Ajax", voorspelt Vink.
Karim El Ahmadi haakt vervolgens in. "Ik denk dat er heel veel mensen niet op één lijn zaten. Ik begrijp wel wat Jordi nu doet", vertelt de analyticus, die in het verleden bij clubs als Feyenoord en FC Twente speelde. Arnold Bruggink trekt tenslotte zijn conclusie. "Daarom is het wel duidelijk waarom Van Gaal gegaan is", besluit de voetballiefhebber over het vertrek van de adviseur van de RvC bij Ajax.
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