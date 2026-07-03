Vink optimistisch: "Dat hij weg is, is een groot goed voor Ajax"

"Hij heeft denk ik goed geïnventariseerd wat de problemen zijn", liet Vink weten in het programma WK Praat op ESPN. "Hij hoorde geluiden van jeugdtrainers en heeft de pleister heel hard losgetrokken en weggegooid. Dat was ook écht nodig. Ajax is inderdaad groter dan Cruijff, maar er is wel iemand die de beslissingen moet nemen", benadrukt Vink, die zich vervolgens kritisch toont over Alex Kroes en Marijn Beuker.

"Er waren een 'TD' en een directeur voetbal die beiden nauwelijks ervaring hadden", blikt hij terug. "De 'TD' had ervaring bij Go Ahead Eagles en Beuker werd door Van Gaal benoemd tot directeur voetbal en is daar neergezet. Hij heeft eigenlijk geen enkel cv en hij is dan degene die de boel bij Ajax gaat bepalen. Dat kan natuurlijk nooit. Dat hij er nog zo lang gezeten heeft, vind ik echt bizar. Dat hij weg is, is een groot goed voor Ajax", voorspelt Vink.