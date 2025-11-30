Vink over Ajax-talent: "Zijn broer werd bijna witheet van woede"

Ondanks de teleurstellende 0-2 nederlaag tegen Benfica viel er voor Ajax-supporters wél iets te genieten: het basisdebuut van Rayane Bounida. De negentienjarige buitenspeler mag zondagavond opnieuw in de basis starten tegen FC Groningen, en analist Marciano Vink ziet een duidelijke ontwikkeling bij het talent.

Vink kent Bounida al jaren, omdat zijn eigen zoon met hem samenspeelt. "Mijn zoon speelt samen met hem vanaf de Onder 16, dus ik ken hem vrij goed", vertelt hij bij ESPN. "In het begin had hij heel veel problemen met aanpassen en zijn fysiek. Daardoor heeft hij een tijdje niet gespeeld en moest hij vanaf de bank komen of was hij er helemaal niet bij."

Volgens Vink zorgde die moeilijke periode ook voor frustraties rondom de speler. "Dan moet je fitter worden, maar ontstaat er ook onvrede omdat hij niet speelde. Ik heb nog met zijn broer gesproken, die bijna witheet van woede werd omdat Bounida zo weinig minuten kreeg. Dan moet je gewoon een gesprek aangaan en kijken wat daar uitkomt."

Toch is de vooruitgang sindsdien volgens Vink indrukwekkend. "Hij is snel van Onder 19 naar Jong Ajax gegaan en zit nu dus al bij het eerste elftal." Het past volledig bij de reputatie die Bounida al op jonge leeftijd opbouwde: "In de Onder 8 bij Anderlecht werd er in heel Europa al over Bounida gesproken en Ajax heeft toen toegeslagen. En nu zie je dat hij hier langzaam zijn plek aan het verkrijgen is."