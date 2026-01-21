Laatste nieuws
Vink over CL-duels Ajax: "Ze hebben nergens iets laten liggen"

bron: Voetbalpraat
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Volgens Marciano Vink heeft het huidige Ajax tot nu toe alles uit de Champions League-campagne gehaald. Door de 1-2 overwinning op Villarreal houden de Amsterdammers nog een kleine kans op de play-offs.

"Ze hebben nergens iets laten liggen", stelt Vink in Voetbalpraat op ESPN na de zege in Spanje. "Het Ajax van vandaag (dinsdag, red.) had de andere wedstrijden ook niet gewonnen. Als ik zie hoeveel kansen Villarreal creëert en de fouten die er altijd weer insluipen…"

Collega-analist Kees Kwakman vindt het een teleurstelling dat Ajax de volgende ronde waarschijnlijk niet haalt in het miljardenbal. "Als je als Ajax weer de Champions League in mag met deze loting. Het zijn zoveel wedstrijden waarin je als Nederlandse club punten kan halen", legt hij uit. "Maar ze hadden het natuurlijk niet op de rit."

Door de overwinning op Villarreal blijft de kans op de tussenronde theoretisch bestaan, maar volgens Anco Jansen is die minimaal. "Als je realistisch kijkt, wordt dat heel lastig", zegt hij.

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Champions League Marciano Vink Kees Kwakman
