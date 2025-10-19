AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Vink over 'foute' beslissing bij Ajax-AZ: "Gedrag is onacceptabel"

Thomas
bron: De Eretribune
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink heeft zich bij De Eretribune van ESPN fel uitgesproken over het besluit van scheidsrechter Jeroen Manschot om Wout Weghorst slechts geel te geven na diens elleboog tegen Wouter Goes. De analist vindt dat de Ajax-spits met rood had moeten vertrekken.

"Dit is gewoon fout, dit kan gewoon niet", oordeelt Vink scherp. "We weten dat Goes makkelijk naar de grond gaat, maar dit is een bewuste elleboog op zijn keel." De actie van Weghorst leidde tot de nodige discussie, maar voor Vink is het overduidelijk: rood was de enige juiste beslissing geweest.

De oud-voetballer snapt niet meer waar de grens ligt. "Ik weet niet meer wat een gele kaart is en wat een rode kaart is. In mijn boek is dit rood, maar voor de KNVB blijkbaar niet. Er is geen pijl op te trekken", concludeert hij. Volgens Vink ontbreekt er vooral consistentie in het optreden van de arbitrage.

Over het argument dat spelers als Weghorst een voorbeeldfunctie hebben, wil Vink weinig horen. "Daar kun je over discussiëren. Ik denk gewoon dat als je op het veld bent niet zulke dingen moet doen. Jeugdspelers hebben geen voorbeeld als Weghorst nodig om te beseffen dat dit gedrag onacceptabel is", sluit Vink af.

