Vink over Godts-gebaartjes: "Misschien voelde hij zich gekwetst"

Mika Godts kreeg van John Heitinga het vertrouwen en mocht vanaf de aftrap verschijnen tegen PEC Zwolle. Godts betaalde dit vertrouwen uit door een sterke eerste helft te bekronen met een doelpunt. Marciano Vink zag Godts bijzonder juichen na zijn goal.

De Belg maakte praatgebaartjes richting het publiek. De ESPN-analyticus, met een verleden bij Ajax, duidde de situatie via zijn ervaring als voetballer. "Als je scoort, komt er iets in je hersens vrij waardoor je gekke dingen doet. Of dingen die diep zitten opeens naar buiten komen. Misschien voelde hij zich gekwetst, door het feit dat Raúl Moro speelde op zijn positie bijvoorbeeld."

Godts maakte in ieder geval een goede indruk op Vink. "Een heel frisse en gevaarlijke indruk. Hij is fit en dat zie je ook. Hij zoekt de tegenstander op, binnendoor en buitenom. Hij heeft een mindere vorm achter de rug, maar hij kan als een van de besten voetballen."