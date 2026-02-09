Vink pleit voor regel na Ajax-controversie: "Voor in 't stadion"

Marciano Vink hoopt dat de KNVB gaat beginnen met on-field announcements bij Eredivisie-duels. Er was veel onduidelijkheid na de afgekeurde goal van AZ tegen Ajax, waar men niet wist waarom de goal werd afgekeurd.

"Terecht afgekeurd", begint Vink bij Dit Was Het Weekend van ESPN. "Ik dacht een goed ingestudeerde vrije trap. Ik vond het fantastisch ingestudeerd, alleen dan komt de herhaling en dan zie je dat Sadiq Gaaei belemmert en eigenlijk vanuit een buitenspelpositie."

De grote onduidelijkheid maakt dat Vink denkt dat het eerlijk zou zijn dat men in het stadion ook weet wat er aan de hand is. "Dit moment, hier moet een on-field announcement komen", denkt Vink. "Ook voor de mensen in het stadion. Als hij (Danny Makkelie, red.) het hier had verteld, dan was het voor iedereen duidelijk geweest."

Makkelie legt naderhand uit waarom hij de keuze maakte om de goal te annuleren. Die uitleg vond Vink helder, al was het langdradig. "Dit was iets te lang voor een on-field announcement", zegt Vink lachend "Maar duidelijk uitgelegd", besluit hij.