Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vink pleit voor regel na Ajax-controversie: "Voor in 't stadion"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink hoopt dat de KNVB gaat beginnen met on-field announcements bij Eredivisie-duels. Er was veel onduidelijkheid na de afgekeurde goal van AZ tegen Ajax, waar men niet wist waarom de goal werd afgekeurd. 

"Terecht afgekeurd", begint Vink bij Dit Was Het Weekend van ESPN. "Ik dacht een goed ingestudeerde vrije trap. Ik vond het fantastisch ingestudeerd, alleen dan komt de herhaling en dan zie je dat Sadiq Gaaei belemmert en eigenlijk vanuit een buitenspelpositie."

De grote onduidelijkheid maakt dat Vink denkt dat het eerlijk zou zijn dat men in het stadion ook weet wat er aan de hand is. "Dit moment, hier moet een on-field announcement komen", denkt Vink. "Ook voor de mensen in het stadion. Als hij (Danny Makkelie, red.) het hier had verteld, dan was het voor iedereen duidelijk geweest."

Makkelie legt naderhand uit waarom hij de keuze maakte om de goal te annuleren. Die uitleg vond Vink helder, al was het langdradig. "Dit was iets te lang voor een on-field announcement", zegt Vink lachend "Maar duidelijk uitgelegd", besluit hij.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim pakt minder punten dan Heitinga: "Halen eruit wat erin zit"

0
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

Fitz-Jim gefrustreerd: "Ben weer helemaal terug bij af bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties