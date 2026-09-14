Vink prijst Ajacied: "Die hele actie verraadt zoveel voetbalklasse"

Marciano Vink heeft zaterdagavond genoten van het spel van Tolu Arokodare bij Ajax. De Amsterdammers waren met ruime cijfers te sterk voor Fortuna en Vink zag de spits uitblinken.

"Die kans van Tolu, die hij op zijn borst aanneemt en dan met links naast schiet... Hij nam hem nu iets te veel op de buitenkant van de voet, waardoor hij naast ging", begint Vink in Dit was het weekend van ESPN. "Maar dat is echt heel knap, in de kleine ruimte voor zo’n grote en sterke kerel. Het is dat die bal niet stijf de kruising ingaat, want dan is het de goal van het jaar. Die hele actie verraadt zoveel voetbalklasse."

De voormalig Ajacied is sowieso onder de indruk van de Nigeriaanse spits in Amsterdam. "Ik had niet verwacht dat hij meteen zo zijn stempel zou drukken. Alleen het koppen mag nog iets beter, maar die actie verraadt veel. Hij kan echt goed voetballen voor zo'n sterke, grote speler", aldus Vink.