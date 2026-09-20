Vink prijst Ajacied: "Die jongen heeft zo’n mooie techniek"

Marciano Vink is groot fan van Abdellah Ouazane. De vleugelspeler moest het tegen Excelsior weer doen met een invalbeurt, maar maakte grote indruk op Vink.

Ajax speelde zaterdagavond teleurstellend gelijk tegen Excelsior, maar had genoeg kansen op een overwinning. "Ik kan echt niet zeggen dat Ajax slecht gevoetbald heeft en dit in de lijn der verwachting lag", stelt Vink na afloop bij ESPN. "Ajax heeft grote delen van de wedstrijd echt gedomineerd en echt kansen gecreëerd. Dat je denkt: kom op... Nu was het zo’n wedstrijd waarbij het niet lukte. Ze hadden een paar duizend procent kansen."

Onder andere Ouazane was in de slotfase nog dicht bij een winnende treffer. "Ouazane viel fantastisch in", prijst de analist. "Die jongen heeft zo’n mooie techniek. Deze jongen kan zó goed voetballen."