Vink raadt Ajacied transfer aan: "Zou een hele mooie stap zijn"
Marciano Vink denkt dat Club Brugge een mooie vervolgstap is voor Dies Janse. De verdediger van Ajax staat naar verluidt op de radar bij de Belgische club.
Janse is bezig aan een goed seizoen op huurbasis bij FC Groningen en zou daarmee de interesse van Club Brugge gewekt hebben. "Dat zou ik een hele mooie stap vinden voor hem", reageert Vink in Voetbalpraat van ESPN.
De analist denkt dat de verdediger goed past in de Jupiler Pro League. "In België heb je dat hele compacte. Dat zit er bij elke ploeg ingegoten. Hij moet bij een ploeg spelen die compact staat en compact verdedigd", oppert hij. "Dan heb je aan Dies Janse een gouden. Maar als je hoog op het veld van de tegenstander staat, met heel veel ruimte in de rug en tegen een handige spits, dan heeft hij moeite."
Club Brugge zou naar verluidt zo'n acht miljoen euro over hebben voor Janse. Vink denkt dat het voor alle partijen een goede transfer zou zijn. "Als Janse bij Ajax achter Baas komt is dat geen schande, maar hij moet spelen."
