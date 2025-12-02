Vink sceptisch over mogelijke Ajax-aanwinst: "Dat weet ik niet"

Stije Resink staat dinsdag opnieuw tegenover Ajax wanneer het gestaakte duel wordt uitgespeeld, maar volgens De Telegraaf zou het zomaar kunnen dat hij diezelfde club later dit seizoen als werknemer begroet. De middenvelder van FC Groningen staat namelijk ‘hoog op de verlanglijst’ in Amsterdam. Zowel Dick Lukkien als Marciano Vink begrijpt dat maar al te goed.

Voor aanvang van Ajax – FC Groningen reageerde Lukkien op het nieuws. "Het zou heel gek zijn als clubs Stije niet op hun lijstje hebben staan", zegt de trainer bij ESPN. "Hij heeft een geweldig seizoen. Eigenlijk is hij al anderhalf seizoen geweldig voor ons." Resink maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Groningen. De stap omhoog heeft hem zichtbaar goed gedaan. "Het is een goede speler", besluit Lukkien.

Marciano Vink erkent het talent, maar plaatst wel een kanttekening. "Dat weet je nooit. Vaak wordt gezegd dat het heel lastig is om van een kleinere club de stap te maken, maar Mats Wieffer en Luciano Valente bewijzen dat het wel gewoon kan, mits je de juiste mindset hebt."

Volgens Vink heeft Ajax vooral nood aan een absolute leider op het middenveld: "Ajax heeft enorm behoefte aan iemand die op 6 de boel op sleeptouw kan nemen en het ritme van de wedstrijd bepaalt. Ik weet niet of Stije Resink dit bij Ajax meteen kan doen." Toch is de analist lovend over Resinks kwaliteiten: "Maar dat hij een goede voetballer is, een fantastische pass in zijn benen heeft en het tempo aankan, dat geloof ik echt wel."

Vink wijst wel op het enorme verschil tussen Groningen en een crisisclub als Ajax: "Maar dit Ajax bij de hand nemen en ervoor zorgen dat iedereen 100, nee, 120 procent geeft, is wel een ander verhaal. Jordan Henderson kon het, ik weet niet of Stije Resink dat kan."