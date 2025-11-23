VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Vink: "Spelers waar ze bij Ajax nu een moord voor zouden doen"

Amber
bron: ESPN
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink kwam zondagavond in Dit was het Weekend uitgebreid terug op het optreden van Darko Nejasmic, en dat deed hij met lof. De ESPN-analist vindt dat de Kroatische middenvelder van NEC moeiteloos mee zou kunnen bij een club als Ajax.

"Die speelt natuurlijk echt fantastisch", begint Vink enthousiast over Nejasmic, die tegen Feyenoord excelleerde in de 2-4 zege. "NEC heeft hem transfervrij opgepikt. Ik begrijp niet dat ze in Amsterdam niet zo kunnen scouten dat ze dit soort spelers niet kunnen oppikken."

Kenneth Perez is het daar niet zomaar mee eens. "Dit is te makkelijk, Marciano!", reageert hij kritisch. Maar Vink blijft erbij. "Nee. Zo simpel is het. Hij was overal. Nooit paniek, nooit ballen naar voren roeien. Dit soort passes…", zegt hij, terwijl beelden van Nejasmic’ spel worden getoond. "Ik vind het echt grote klasse als jij achter de druklinie van Feyenoord nog de vrije man weet te vinden. Dat heeft hij gewoon heel erg."

De analist vervolgt zijn lofzang: "Hij is rustig, kan doorbewegen en kan in één keer iemand in de diepte aan het werk zetten." Ook tegen AZ viel Nejasmic al op. "Toen was hij al heer en meester op het middenveld. AZ heeft echt een gerenommeerd middenveld, en hij was de patron. Hij is bij NEC echt op zijn plek en heeft bizar goede cijfers."

Volgens Vink is het niveau van de Kroaat inmiddels onmiskenbaar. "Dat zijn gewoon spelers waar ze in Amsterdam nu een moord voor zouden doen."

