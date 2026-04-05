Vink stipt aan: "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook..."
Marciano Vink en Kees Kwakman vinden dat FC Twente verdient heeft gewonnen op bezoek bij Ajax. Daardoor doet FC Twente met nog vijf wedstrijden te gaan nog altijd mee om plek twee, terwijl de Amsterdammers voorlopig afhaken.
"Ik vond Ajax gewoon machteloos in eigen huis. Ik vond FC Twente ook niet fantastisch spelen, maar ze waren wel dominanter. Ze kregen ook de betere kansen en hebben niet veel weggegeven. Ik vond Ajax gewoon onthutsend zwak, met name in de tweede helft", aldus Vink bij De Eretribune.
Kwakman vond één Tukker positief opvallen. "Ramiz Zerrouki was geweldig. Echt. Hij begon natuurlijk moeizaam bij FC Twente, maar hoe hij zich hersteld heeft... Vandaag was hij heer en meester en speelde hij met zoveel vertrouwen."
Vink is het daarmee eens. "Vertrouwen is het toverwoord. De voetballer die hij bij Feyenoord was en nu weer bij FC Twente is, is gewoon echt een wereld van verschil. Hij is echt de baas op het middenveld en bepaalt het tempo. Hij is ontzettend goed in het dichtlopen van de gaatjes. Bij Feyenoord was hij gewoon niet op z'n plek, het leek wel alsof het niveau daar te hoog voor hem was."
Volgens Vink is het vertrouwen dat Zerrouki in Enschede krijg belangrijk voor hem. Iets dat bij Ajax ontbreekt. "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook. Het vertrouwen is daar niet, en dan zijn hele goede spelers in één keer middelmatige of misschien wel slechte spelers."
Kwakman ziet dat de overwinning voor FC Twente veel waard is. "Ze manoeuvreren zich hier echt in een positie dat ze nog mee gaan spelen om de posities bovenin."
