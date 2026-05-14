Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"

Marciano Vink ziet een mogelijke transfer van Dies Janse naar Club Brugge wel zitten. Volgens de ESPN-analist zou de verdediger daar beter tot zijn recht komen dan bij Ajax.

Janse werd dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, waar hij snel uitgroeide tot een vaste waarde. Na de zomer keert hij terug naar Amsterdam, maar Belgische media melden interesse van Club Brugge, al wordt dat door De Telegraaf ontkend.

"Dat zou ik een hele mooie stap vinden voor hem", zegt Vink in de studio van ESPN. "Hij moet naar een ploeg gaan waar heel veel dingen kloppen. Dat is bij Ajax vaak niet. Baas (Youri) kan dat invullen, maar ik weet niet of Janse dat kan", vervolgt zijn collega Karim El Ahmadi.