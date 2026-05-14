Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"
Marciano Vink ziet een mogelijke transfer van Dies Janse naar Club Brugge wel zitten. Volgens de ESPN-analist zou de verdediger daar beter tot zijn recht komen dan bij Ajax.
Janse werd dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, waar hij snel uitgroeide tot een vaste waarde. Na de zomer keert hij terug naar Amsterdam, maar Belgische media melden interesse van Club Brugge, al wordt dat door De Telegraaf ontkend.
"Dat zou ik een hele mooie stap vinden voor hem", zegt Vink in de studio van ESPN. "Hij moet naar een ploeg gaan waar heel veel dingen kloppen. Dat is bij Ajax vaak niet. Baas (Youri) kan dat invullen, maar ik weet niet of Janse dat kan", vervolgt zijn collega Karim El Ahmadi.
"In België heb je dat hele compacte", constateert Vink. "Dat zit er bij elke ploeg ingegoten. Hij (Janse) moet bij een ploeg spelen die compact staat en compact verdedigd. Dan heb je aan Dies Janse een gouden. Maar als je hoog op het veld van de tegenstander staat, met heel veel ruimte in de rug en tegen een handige spits, dan heeft hij moeite."
Brugge zou volgens geruchten zo’n 8 miljoen euro willen betalen voor Janse. Vink zegt dat hij het wel zou weten als hij Jordi Cruijff was. "Als Janse bij Ajax achter Baas komt is dat geen schande, maar hij moet spelen", aldus Vink.
