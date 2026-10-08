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Vink twijfelt aan Ajacied: "Vraag me echt af wat er is gebeurd"

Max
bron: ESPN
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink is niet overtuigd van Marcos Leonardo. De nieuwe spits van Ajax kon de eerste weken bij Ajax nog weinig indruk maken. 

Leonardo kwam deze zomer voor bijna twintig miljoen naar Amsterdam, maar maakt dat prijzenkaartje nog niet waar. De spits miste een aantal grote kansen en oogde nog niet fit. "Ik hoop dat hij inmiddels is opgetraind", reageert Vink woensdagavond in Voetbalpraat van ESPN

Vink begint steeds grotere twijfels te krijgen bij Leonardo. "Als spits kan je kansen missen en een tijdje niet scoren, maar hier gingen er hele basis-dingen zoals een aanname fout", aldus de analist. "Allemaal dingen die een spits standaard doet, deed hij allemaal fout. Ik vraag me echt af wat er die twee jaar dat hij in de zandbak speelde is gebeurd, want die jaren daarvoor was hij écht dodelijk in de zestien. Als ik dit zie, is het best gek."

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