Vink twijfelt over Ajacieden: "Is hij goed genoeg tegen Inter?"

Ajax won zaterdag in eigen huis met 3-1 van PEC Zwolle, maar Marciano Vink ziet nog wel voldoende verbeterpunten bij de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer is namelijk nog niet onder de indruk van Owen Wijndal en Josip Sutalo.

“Bij de trainer zelf (John Heitinga, red.)lijkt er niet zoveel twijfel over de linkerkant", begon hij bij ESPN. "De intenties van Wijndal zijn dezelfde intenties als hij bij AZ had. Maar bij AZ zat er zó veel meer zelfvertrouwen in zijn acties en zijn beslissingen", aldus Vink, die ook een specifiek moment noemt.

“Hij gaat diep in de hoek en brengt een bal in de zestien. Die voorzet wordt volgens mij geblokt", blikt hij terug. "Dan moet hij de bal met buitenkant voet terugleggen. Die komt terecht bij een tegenstander, die zegt: dankjewel. Dat zijn van die dingen die hem niet gebeurden bij AZ, want daar was hij king of the hill: de aanvoerder en de man die alles bepaalde. Het is een stukje zelfvertrouwen, dat wel weer terugkomt als je veel blijft spelen", benadrukt Vink.

De analyticus krijgt vervolgens de vraag of Wijndal goed genoeg is voor de Champions League. "Tja, is Sutalo goed genoeg tegen Inter, tegen Martínez? Binnen Ajax kan je de vraag stellen of het goed genoeg is tegen Inter en voor de Champions League", erkent hij. "Ik denk dat er vier of vijf goed genoeg zijn voor de Champions League en de rest zullen we moeten afwachten. Qua lengte en fysiek ga je het tegen ieder tegen in de Champions League afleggen", voorspelt Vink.