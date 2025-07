Vink verlengt bij Ajax: "Speler waarin we veel potentie zien"

Vink speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax. Daarvoor kwam hij uit voor partnerclub AVV Zeeburgia. Op 25 augustus 2023 maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van Jong Ajax tegen SC Cambuur. Tot nu toe speelde hij 31 competitieduels voor het beloftenteam van Ajax.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker is blij met de verlenging, zo vertelt hij op de clubsite: "We zijn verheugd dat we vandaag het contract van Skye hebben kunnen verlengen. Hij is een speler waarin we veel potentie zien. Skye is een fysiek sterke en slimme spits. Met zijn loopacties weet hij ruimte goed te benutten in de aanval. Daarnaast heeft hij een fantastisch karakter, wat hem hopelijk helpt om zich verder te ontwikkelen en uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken."