Vink verwacht problemen voor Ajacied: "Hij is niet goed genoeg"

Marciano Vink kijkt uit naar de topper van aanstaande zondag. Ajax neemt het in Eindhoven op tegen PSV en de voormalig voetballer is vooral benieuwd naar de duels tussen Noa Lang en Lucas Rosa.

"Sutalo is in hele goede vorm, dus daar zal een hoop rugdekking vandaan moeten komen en een hoop coaching", vertelt Vink in Voetbalpraat van ESPN. "Ik denk dat Rosa sowieso moet beginnen met een aantal wedstrijden of beelden bekijken van Noa Lang. Hij dribbelt en wat wil hij het liefste? Hij wil naar binnen."

"Als je dat in ieder geval dichtzet, dan heb je al denk ik zestig-zeventig procent van het gevaar Noa Lang beteugeld", gaat de voormalig voetballer van zowel Ajax als PSV verder. "Als jij de binnenkant open geeft, wat ik niet begrijp dat backs nog steeds doen, dan komt hij naar binnen en zoekt hij de korte hoek."

"Daar is hij echt dodelijk. Ik heb analisten horen zeggen dat Rosa aanvallend goed is en dat Lang niet van verdedigen houdt, maar ik voorzie een ander probleem, namelijk dat Rosa niet goed genoeg is. Noa Lang kan de wedstrijd van zijn leven gaan spelen en de wedstrijd beslissen", aldus Vink.