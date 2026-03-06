Vink waarschuwt Ajax: "Het verschil met AZ is maar vijf punten"

Ajax staat na 25 competitiewedstrijden op een derde plek in de Eredivisie, maar clubs als NEC en FC Twente hijgen de club uit Amsterdam in de nek. Marciano Vink denkt dat de ploeg van trainer Fred Grim echter ook nog altijd rekening moet houden met AZ, de nummer zes van de Eredivisie.

"AZ heeft nu weer hun middenveld terug", legt hij uit in VoetbalPraat. "Je ziet toch wel een groot verschil als Denso Kasius terug is, en Kees Smit en Sven Mijnans spelen op het middenveld. Dat geeft het hele team een boost. Ik denk dat AZ eraan komt", voorspelt Vink.

"Ze hebben nu ook een boost omdat ze de bekerfinale hebben gehaald. De tweede plek zou zomaar kunnen", vervolgt hij. "Het verschil met nummer drie is maar vijf punten. En de nummer drie is Ajax... We hebben het programma gezien van Ajax, en hoe Ajax zijn wedstrijden speelt", constateert Vink.

Het programma van Ajax: Groningen-uit, Sparta-thuis, Feyenoord-uit, Twente-thuis, Heracles-uit, NAC-uit, PSV-thuis, Utrecht-thuis en Heerenveen-uit.