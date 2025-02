Vink waarschuwt: "Ajax krijgt thuis nog angstgegner nummer 1"

Ajax won zondag met 2-0 van Go Ahead Eagles en heeft inmiddels een voorsprong van vijf punten op nummer twee PSV. Toch is de titelstrijd nog lang niet gespeeld, zo voorspellen Marciano Vink en Kenneth Perez.

"Het is bijna onbegrijpelijk hoe PSV elf punten verloren heeft", zegt Vink in het ESPN-programma Dit was het Weekend. Perez is het met hem eens en wijst naar de Eindhovenaren: "Na de winterstop zijn ze echt dolend. Er zit totaal geen structuur in het elftal, ze doen maar wat. Er zit geen tactische samenhang in het spel."

Ajax presteert juist zeer stabiel. "Ajax heeft op gebruikelijke wijze de punten binnengesleept, ondanks een druk programma", aldus Vink. "Maar het is nog niet gespeeld. Ajax krijgt thuis nog angstgegner nummer één, AZ, en ze moeten nog naar Eindhoven. Daar zal PSV alle hoop op gevestigd hebben."

Perez vindt wel dat er dan veel moet veranderen in Eindhoven. "Het is écht een taak voor de technische staf om deze individuen tot een team te gaan smeden. Anders zijn ze echt kansloos. Het is niet gelopen, want we hebben ook het dal van Ajax gezien."