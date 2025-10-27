Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Vink waarschuwt Heitinga: "Dan begrijp er helemaal niks van"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink heeft bij ESPN stevige kritiek geuit op het spel van Ajax in de eerste helft tegen FC Twente, maar zag na rust een ploeg die dankzij een paar gerichte omzettingen de controle volledig terugpakte. In zijn analyse tijdens Dit was het Weekend legt Vink de vinger op de zere plek.

"Je zag eigenlijk weer een Ajax in de eerste helft dat ongecontroleerd verdedigde, niet communiceerde en maar door elkaar heen liep", aldus Vink. "McConnell lieten ze zwemmen. Het was verstoppertje spelen aan de bal en je mannetje niet oppakken bij balbezit Twente. Op momenten waar je de passlijn moest afschermen, maakten ze die juist groter. Het was eigenlijk wachten op de 2-0 of 3-0 van FC Twente. Maar gelukkig voor Ajax vielen die niet."

Na de rust kantelde de wedstrijd door ingrijpen van trainer John Heitinga. Youri Baas werd centraal in de verdediging gepositioneerd, Owen Wijndal schoof door naar linksback en Youri Regeer nam de controle over het middenveld. Ajax trok uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind.

"Vervolgens zet je het weer gewoon neer en dan gaat het beter", concludeert Vink. "Door de communicatie van Baas vanuit het centrum stond het beter. Dus als je Baas daar nog een keer weghaalt, begrijp je er helemaal niks van."

