Vink wijst naar Ajax: "Die zullen elkaar niet zo veel ontlopen"

"Natuurlijk zeg ik ook PSV", vertelt Vink op de website van ESPN. "Ze hebben de beste selectie, met een heel gevarieerd middenveld. Voorin hebben ze snelheid en ervaring. Met twee ontzettend goede spitsen. Dit moet écht het seizoen worden van Ismael Saibari, op 'nummer 10'. Til zit daar achter. Die komt ook elk seizoen wel aan de 25 wedstrijden. PSV heeft echt een bizar goed elftal, zeker voor de Nederlandse competitie. Ze hebben nu ook echt ververst. Er zijn allemaal hongerige spelers bij gekomen."

Daarachter gaat het volgens Vink wel spannend worden. "Ik verwacht ook veel van AZ. Van wat ik tot nu toe gezien heb, zijn ze heel speels en leuk om naar te kijken. Die kunnen ook meedoen in de top-4", aldus de analist, die daar meer kandidaten voor ziet. Ik verwacht veel van FC Utrecht, al is dat misschien niet echt meer een verrassing. Ajax en Feyenoord zullen elkaar niet zo heel veel ontlopen. Maar ik denk dat Utrecht echt een dark horse is voor de Champions League-plekken. Die gaan niet heel veel weggeven achterin. Al moeten we natuurlijk wel afwachten of ze de ploeg bij elkaar kunnen houden."