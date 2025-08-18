Vink wijst op zielige Ajacied: "Die arme jongen deed zijn best"

Marciano Vink heeft medelijden met Jorthy Mokio, die zondag tegen Go Ahead Eagles (2-2) als controleur op het middenveld flink in de steek werd gelaten door zijn ploeggenoten. De jonge Ajax-middenvelder begon als nummer 6, maar kon volgens de ESPN -analist nauwelijks op steun rekenen.

"Die arme Mokio deed plichtsgetrouw zijn best om alle gaten maar dicht te lopen. Anderen verzaakten gewoon", aldus Vink.

Volgens hem lag het probleem niet alleen bij Mokio. "In de eerste helft wist Ajax verdedigend gewoon niet wat ze deden. Door alle linies heen wisten ze het niet." Vooral het gebrek aan ‘vuile meters’ viel hem op. Daardoor kreeg Go Ahead-speler Mathis Suray alle ruimte om tussen de linies op te duiken. "Suray had de eerste helft van zijn leven."

Ook het gebrek aan druk vanaf de flanken viel Vink op. "Daar wordt met te weinig intensiteit druk gezet", zei hij over de rol van Raul Moro en Steven Berghuis. Volgens Vink moeten de buitenspelers en de spelers achter Mokio meer doen om hem te helpen. "Van achteruit moeten ze hem helpen waar hij moet staan, maar eigenlijk begint het voorin."