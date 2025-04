Vink wijst uitblinker aan na FC Utrecht - Ajax: "Echt wel goed"

"Ik heb het Ajax gezien wat we het hele seizoen hebben gezien en eigenlijk het eerste halfuur nog een stukje beter dan dat. Ze speelden het eerste halfuur echt wel goed", blikt hij terug op de website van ESPN. "Niets wees erop dat Ajax daar met zo’n grote nederlaag zou weggaan. We hebben genoeg uitwedstrijden gezien waarin het spel niet om aan te gluren was, maar die ze wel over de streep trokken", constateert Vink.

"Nu werd Ajax door FC Utrecht verslagen op de manier hoe Ajax normaal wint", legt hij uit. "FC Utrecht heeft gewoon een goede ploeg, die goed presteert in wedstrijden tegen ploegen uit de top-zes. Op een gegeven moment kreeg de aanval, en met name Miguel Rodriguez, het ook op de heupen", vervolgt Vink, die niet verwacht dat het kampioenschap nog in gevaar komt voor Ajax. "Als je nog drie thuiswedstrijden hebt mag je er vanuit gaan dat ze het niet meer weggeven. Als je nog drie uitwedstrijden moest spelen dan zou je nog kunnen twijfelen, maar dit mag Ajax niet meer weggeven."