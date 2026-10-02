Vink ziet Ajacied in de fout gaan bij Oranje: "Slordige keuzes"
Marciano Vink is kritisch op het optreden van Dies Janse bij Jong Oranje. De verdediger van Ajax speelde vrijdag de volledige wedstrijd tegen Jong Slovenië, maar volgens de oud-Ajacied maakte hij bij de 2-2 een verkeerde keuze. Ook Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens komt ter sprake bij de analist van ESPN.
Jong Oranje moest in Slovenië winnen om uitzicht te houden op plaatsing voor het EK. De ploeg van Michael Reiziger kende een slechte start en kwam na een kwartier op achterstand door David Pejicic.
Ayoub Oufkir trok de stand daarna gelijk en Lequincio Zeefuik zorgde ervoor dat Nederland met een 1-2 voorsprong ging rusten. Kort na de pauze ging het echter opnieuw mis. Doelman Bernt Klaverboer leverde de bal in, waarna Slovenië profiteerde. Vink keek daarbij vooral naar de positionering van Janse. "Ik snap niet wat Janse voorbij die nummer negen doet", zegt de voormalig Ajax-speler bij ESPN.
Volgens Vink had Janse zijn directe tegenstander niet moeten verlaten. "Je ziet dat hij naar de nummer negen kijkt, dan moet je hem dekken."
De analist legt vervolgens uit wat hij van de Ajax-verdediger had willen zien. "Voelen, met je handen tegen zijn rug, dat hij niet achter je terecht kan komen. Blijf bij hem. De nummer tien, waar hij nu naartoe liep, kon nooit aangespeeld worden. Ik vind dat van die slordige keuzes."
Jong Oranje herstelde zich uiteindelijk wel van de gelijkmaker en won de wedstrijd met 2-4, waardoor de kansen op EK-plaatsing in leven blijven.
Vink bespreekt bij ESPN eveneens de keeperspositie van Jong Oranje. Over Klaverboer is hij duidelijk. "Als je aan mij vraagt of dit de keeper voor de komende jaren, die doorgroeit naar het Nederlands elftal, is, dan zeg ik nee. Maar is het een prima keeper voor Jong Oranje op dit moment? Ja, want andere keepers zijn er niet."
Daarbij komt ook Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens ter sprake. Hij verdedigde eerder het doel van Oranje Onder 19, maar Vink is momenteel niet overtuigd. "Heerkens stond op het EK O19 op doel, maar hij maakt genoeg fouten bij Ajax en is helemaal niet betrouwbaar. Op dit moment zijn dit de keepers en daar moet je het mee doen", besluit Vink.
Vink ziet Ajacied in de fout gaan bij Oranje: "Slordige keuzes"
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