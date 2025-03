Vink ziet Ajacied overtuigen in Oranje: "We zijn allemaal fan"

Hato ging ook in de fout bij de eerste Spaanse treffer en werd in de return vervangen door Ian Maatsen, die met een doelpunt ook een uitstekende indruk maakte. Toch denkt Vink dat Hato een streepje voor heeft bij Ronald Koeman. "Hato zat meteen bij de selectie van Koeman, en hij is vrij conservatief en loyaal naar zijn spelers", legt de analist uit in Voetbalpraat van ESPN.

Vink denkt dat de negentienjarige Hato zich tegen Spanje los van zijn fouten goed heeft laten zien. "We zijn allemaal fan van Hato. En Koeman vond toch ook dat Hato het super goed deed tegen Spanje? Op die rode kaart en die fout na. Het is gewoon een hele goede speler", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Het is ook niet voor niets dat hij in de belangstelling staat van half Europa."