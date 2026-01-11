Vink ziet Ajacied uitblinken tegen Telstar: "Hij ziet de ruimtes"

Marciano Vink kwam superlatieven tekort voor Oscar Gloukh na het Eredivisie-duel tussen Telstar en Ajax. De 21-jarige middenvelder zette Ajax al vroeg op voorsprong, al werd zijn schot nog licht van richting veranderd door een verdediger van de thuisploeg.

Bij ESPN wees Vink vooral op de kwaliteiten van Gloukh in en rond het strafschopgebied. "Hij heeft in die ruimte net voor de zestien gewoon een heel goede techniek en hij ziet de ruimtes waar andere mensen die niet vinden met hun techniek", aldus de analist. "Hij kan altijd tot een schot komen en als hij dan van net buiten de zestien op doel schiet, is de kans dat hij aangeraakt wordt wel aanwezig."

Kort daarna verdubbelde Ajax de marge via Mika Godts. Volgens Vink had de jonge Belg de score nog verder kunnen opvoeren. "Hij had er nog twee bij kunnen maken. Maar hij maakt het bij de andere twee kansen zichzelf alleen maar moeilijker."